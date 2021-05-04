В Одесі на вулиці Ланжеронівська, 10 сталася пожежа. На першому поверсі будівлі знаходиться ресторан Щастя, а над ним готель Пале-Рояль.

Займання почалося з літньої тераси ресторану. Вогонь швидко перекинувся до готелю. На боротьбу з вогнем прибули п’ять пожежних машин.

За даними ДСНС, вогонь поширився на площі приблизно 100 кв. м. у приміщенні ресторану. О 20.10 вогонь вдалося локалізувати.

Двоє співробітників закладу отримали незначне отруєння димом і були евакуйовані. Також рятувальники евакуювали шість осіб із сусіднього будинку.

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Повар ресторану розповів, що пожежа почалася не на кухні – найімовірніше, загорілася стара проводка.

Адміністратор готелю, на який перекинувся вогонь, повідомила, що всі люди живі та здорові. Вирішується питання про переселення постояльців. Відомо, що 14 із 19 номерів готелю були зайняті.

Пожежа у військовій частині у Рубіжному

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Унаслідок надзвичайної події одна людина постраждала.

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Фото: Думская