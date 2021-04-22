Стали известны детали пожара на территории одной из воинских частей в Рубежном Луганской области. В результате чрезвычайного происшествия один человек пострадал.

По информации пресс-службы ООС, произошло возгорание бензобака автомобиля, позже огонь перекинулся на четыре бензовоза.

В результате пожара пострадал военнослужащий Вооруженных сил Украины, состояние его здоровья — удовлетворительное.

Мужчину доставили в больницу в городе Кременная.

Над ликвидацией пожара работали бойцы ГСЧС Украины, огонь удалось потушить.

Сейчас причина возгорания устанавливается.







Пострадал военнослужащий: стали известны детали пожара в Рубежном / 2 фотографии

Пожар в Рубежном

22 апреля Луганская ОГА сообщила о пожаре в одной из военных частей Рубежного.

Они отмечали, что произошло возгорание бензовоза.

Подробнее о пожаре в Рубежном читайте в материале на Фактах ICTV.

Источник: ООС

Фото: ООС