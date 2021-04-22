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Факты / Происшествия
Людмила Грубник |

Пострадал военнослужащий: стали известны детали пожара в Рубежном

Рубіжне - пожежа

Стали известны детали пожара на территории одной из воинских частей в Рубежном Луганской области. В результате чрезвычайного происшествия один человек пострадал.

По информации пресс-службы ООС, произошло возгорание бензобака автомобиля, позже огонь перекинулся на четыре бензовоза.

В результате пожара пострадал военнослужащий Вооруженных сил Украины, состояние его здоровья — удовлетворительное.

Мужчину доставили в больницу в городе Кременная.

Над ликвидацией пожара работали бойцы ГСЧС Украины, огонь удалось потушить.

Сейчас причина возгорания устанавливается.

  • Пожар в Рубежном 1
  • Пожар в Рубежном
  • Пожар в Рубежном 1
  • Пожар в Рубежном
Пострадал военнослужащий: стали известны детали пожара в Рубежном / 2 фотографии
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Пожар в Рубежном

22 апреля Луганская ОГА сообщила о пожаре в одной из военных частей Рубежного.

Они отмечали, что произошло возгорание бензовоза.

Подробнее о пожаре в Рубежном читайте в материале на Фактах ICTV.

Источник: ООС

Фото: ООС

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