Из-за ревности: в Харькове парень зарезал молодую пару

В Харькове произошло двойное убийство. 2 мая в одной из городских квартир нашли тела двух влюбленных с перерезанными глотками.

Первой тревогу забила мать парня. Более суток ни ее сын, ни его девушка не отвечали на телефонные звонки.

Поэтому встревоженная женщина решила вечером наведаться в гости к ним. Однако дверь ей никто так и не открыл в квартире.

Она попала в помещение с помощью запасных ключей, которые хранились у нее. И от увиденного сердце матери едва не разорвалось от горя.

Ведь вся квартира была залита кровью. 29-летнего Александра и его девушку 24-летнюю Евгению с особой жестокостью кто-то разорвал ножом и перерезал бедным глотки.

Жители дома заявляют, что ничего подозрительного не видели. Только Алексей, живущий этажом ниже, накануне расправы слышал женский крик, но не принял это во внимание. Потому что соседи, по его словам, переехали сюда больше года назад и ругались часто.

Уже через несколько часов полицейские выяснили, кто так жестоко убил молодую пару. Злоумышленником оказался знакомый погибших 22-летний Егор. Он живет в этом же районе.

— Во время обыска у него дома изъяли вещественные доказательства, которые направлены на экспертное исследование. Во время следственных действий мужчина не сопротивлялся. Отрабатываются все возможные версии. Одна из них — убийство из-за ревности, — говорит руководитель управления уголовного розыска полиции Харьковщины Роман Иващенко.

Соседи парня не верят тому, что именно он совершил двойное убийство. Но следователи иного мнения.

Как выяснили правоохранители, задержанный якобы имел интимную связь со своей жертвой. А Евгения, хоть и жила с другим, младшему поклоннику тоже не отказывала в ласке.

Между тем подозреваемый пытается убедить суд, что это была самозащита. Мол, Александр неожиданно вернулся домой и застал любимую с ним в постели. А разозлившись, ревнивец набросился на изменницу с ножом.

— Сожитель погибшей застал их, простите, на горячем. Убил потерпевшую на глазах у моего клиента. А затем, чтобы избавиться от свидетеля, хотел лишить и его жизнь, — сказал защитник подозреваемого Андрей Царук.

По словам защитника, Егор защищался и во время борьбы отобрал у нападающего нож. Затем парень нанес, якобы оборонявшись, потерпевшему телесные повреждения, от которых Александр умер.

Царук добавил, что подозреваемый даже признаться в преступлении хотел, но якобы не дозвонился до полицейских.

Однако суд не поверил этим словам. На время следствия Егор будет сидеть за решеткой. За преступление парню грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Стрельба в Харькове

30 апреля в Харькове произошла стрельба. Во время нахождения в очереди возле заведения общественного питания, которое работает навынос, между мужчинами возник конфликт.

В результате него 34-летний гражданин достал спецсредство для отстрела резиновых пуль и осуществил несколько выстрелов, ранения получили мужчины 30 и 39 лет.