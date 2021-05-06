Через ревнощі: у Харкові хлопець зарізав молоду пару

У Харкові сталося подвійне вбивство. 2 травня в одній із міських квартир знайшли тіла двох закоханих із перерізаними горлянками.

Першою на сполох забила мати хлопця. Більше доби ані він, ані його дівчина не відповідали на телефоні дзвінки.

Тому стривожена жінка вирішила ввечері навідатися у гості до них. Однак двері їй ніхто так і не відчинив у квартирі.

Вона потрапила до помешкання за допомогою запасних ключів, які зберігалися у неї. І від побаченого серце матері ледь не розірвалося від горя.

Адже уся квартира була залита кров’ю. 29-річного Олександра та його дівчину 24-річну Євгенію із особливою жорстокістю хтось пошматував ножем і перерізав бідолашним горлянки.

Мешканці будинку заявляють, що нічого підозрілого не бачили. Лише Олексій, який живе поверхом нижче, напередодні розправи чув жіночий крик, але не взяв це до уваги. Бо сусіди, за його словами, переїхали сюди понад рік тому і сварилися частенько.

Вже за декілька годин поліцейські з’ясували, хто так жорстоко вбив молоду пару. Зловмисником виявився знайомий загиблих 22-річний Єгор. Він мешкає у цьому ж районі.

– Під час обшуку в нього вдома вилучили речові докази, які направлені на експертне дослідження. Під час слідчих дій чоловік не опирався. Відпрацьовуються всі можливі версії. Одна з них – убивство через ревнощі, – каже керівник управління карного розшуку поліції Харківщини Роман Іващенко.

Сусіди ж хлопця не вірять тому, що саме він скоїв подвійне вбивство. Та слідчі іншої думки.

Як з’ясували правоохоронці, затриманий нібито мав інтимний зв’язок зі своєю жертвою. А Євгенія, хоч і жила з іншим, молодшому залицяльнику теж не відмовляла у ласці.

Між тим підозрюваний намагається переконати суд, що це був самозахист. Мовляв, Олександр несподівано повернувся додому і застав кохану із ним у ліжку. А розлютившись, ревнивець накинувся на зрадницю із ножем.

– Співмешканець загиблої застав їх, вибачте, на гарячому. Вбив потерпілу на очах у мого клієнта. А потім, щоб позбавитися від свідка, хотів позбавити і його життя, – сказав захисник підозрюваного Андрій Царук.

За словами захисника, Єгор захищався і під час боротьби відібрав у нападаючого ніж. Потім хлопець наніс, нібито оборонявшись, потерпілому тілесні ушкодження, від яких Олександр помер.

Царук додав, що підозрюваний навіть зізнатися у злочині хотів, але нібито не дозвонився до поліцейських.

Однак суд не повірив цим словам. На час слідства Єгор сидітиме за гратами. За злочин хлопцеві загрожує до 15 років позбавлення волі або ж навіть довічне ув’язнення.

Стрілянина у Харкові

30 квітня у Харкові сталася стрілянина. Під час перебування у черзі біля закладу громадського харчування, який працює навиніс, між чоловіками виник конфлікт.

Унаслідок нього 34-річний громадянин дістав спецзасіб для відстрілу гумових куль та здійснив кілька пострілів, поранення отримали чоловіки 30 та 39 років.