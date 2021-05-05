Кликала про допомогу, поки в квартирі були чоловіки: у Дніпрі з вікна випала дівчина

У Новокодацькому районі Дніпра з вікна п’ятого поверху випала 17-річна дівчина. Внаслідок отриманих травм вона померла на місці.

Жахливий інцидент стався в одній із багатоповерхівок на вулиці Данила Галицького. Випадкові очевидці розповіли, що перед падінням дівчина благала про допомогу.

На місце події прибули поліція і медики: біля бездиханного тіла неповнолітньої стояв 36-річний чоловік, який зізнався, що перебував у квартирі, з вікна якої випала загибла.

Після допиту правоохоронців стало зрозуміло, що конфлікт з дівчиною міг статися через сигарети. На момент інциденту в квартирі перебував ще один чоловік, 35-річний орендатор.

Обох підозрюваних затримали: обоє запевняють, що не чіпали і не ображали неповнолітню подругу.

Що робила 17-річна дівчина в компанії дорослих чоловіків, наразі невідомо. Поліція опрацьовує три версії – нещасний випадок, самогубство чи вбивство.

Самогубство школярки в Запоріжжі

На початку квітня в Запоріжжі школярка покінчила життя самогубством, згадавши своїх кривдників у передсмертній записці.

Дівчинка відверто розповіла про те, якими словами її обзивали знайомі зі школи, скільки разів над нею знущалися вчителі і чому вона наважилася закінчити життя самогубством.

Скільки років було школярці і в який спосіб вона загинула, правоохоронці не розголошують з міркувань моральності.

Кримінальне провадження відкрито за ст. 120 (Доведення до самогубства) КК України. Досудове розслідування триває.

Джерело: Днепр Оперативный