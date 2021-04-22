Самоубийство школьницы в Запорожье: текст предсмертной записки

В Запорожье школьница покончила жизнь самоубийством. В своей предсмертной записке она обвинила одноклассников и учителей.

Текст записки опубликовали в одном из местных СМИ. Девочка написала, что уже не первый раз планировала покончить с собой.

— Для меня все кончено, но надеюсь только на одно… Что Анну Борисовну (одна из учителей — Ред.) накажут за постоянные оскорбления в адрес моего класса.

Трагедия произошла 4 апреля. Имя и возраст девочки не разглашают из соображений нравственности.

Также в записке школьница написала, какими словами ее обзывали знакомые из школы, сколько раз над ней издевались учителя и почему она решилась покончить жизнь самоубийством.

— И мне уже так п**** на вашу судьбу и что вы обо мне скажете, ведь меня больше нет. Ха. Как вам такое? В ****, которые сломали меня и разрушили мою жизнь.

Уголовное производство открыто по ст. 120 (Доведение до самоубийства) УК Украины. Досудебное расследование продолжается.

— Сначала дело расследовали по статье Самоубийство, однако записка девочки стала причиной переквалификации производства, — подтвердила в комментарии Фактам ICTV пресс-служба полиции Запорожье.

Сейчас правоохранители изучают и проверяют информацию, изложенную в записке школьницы, а также допрашивают всех упомянутых в тексте людей.

Самоубийство учителя в Харьковской области

В конце марта в Мерефянском медицинском лицее в Харьковской области повесился учитель физкультуры Роман Косинский.

Мужчину в петле обнаружил один из работников лицея. Записи с камер наблюдения показывают, что это было самоубийство.

Воспитанники лицея не увидели этого инцидента, поскольку из-за карантина обучение было дистанционным.

Дома у педагога остались мать, жена и 17-летний сын. Родные отказались комментировать возможные причины самоубийства мужчины.

Фото: Press Center