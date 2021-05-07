В Харькове из-за халатности патрульной погиб 3-летний ребенок — суд вынес приговор

В Харькове полицейская, из-за халатности которой погиб 3-летний ребенок, получила свой приговор.

Октябрьский районный суд Харькова признал виновной старшего инспектора ювенальной превенции патрульной полиции в служебной халатности, которая повлекла смерть 3-летнего ребенка — ч. 2 ст. 367 УК Украины.

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Женщина получила условный срок — три года лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с правоохранительной деятельностью сроком на один год, с освобождением от отбывания назначенного основного наказания с испытательным сроком в один год.

Что известно и гибели ребенка

12 сентября 2017 года Центр социальных служб для семьи, детей и молодежи обратился в Новобаварский отдел полиции и сообщил, что 3-летнему ребенку угрожает опасность, так как мальчика систематически избивал его отец. Однако инспектор не рассмотрела это обращение своевременно и, соответственно, не приняла необходимые меры, чтобы спасти ребенка.

Спустя две недели отец снова жестоко избил мальчика. Скорую помощь вызвала соседка. Ребенка доставили в больницу, но на следующий день, не приходя в сознание, он умер.

Трагедия в Днепре

5 мая около 01.00 в Днепре на улице Данила Галицкого девушка выпала из окна и погибла на месте.

Случайные очевидцы рассказали, что перед падением она кричала о помощи.

Тогда же на место происшествия приехали полиция и медики.

Обоих подозреваемых мужчин задержали. Однако они уверяют, что не трогали и не обижали несовершеннолетнюю подругу.