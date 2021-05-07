В Николаеве полиция задержала женщину, которая родила младенца, задушила его и выбросила в ванную с хламом.

Беременность 28-летней Александры заметили едва ли не все ее соседки по многоэтажке. Поэтому когда женщина появилась во дворе без большого живота, стало понятно, что она родила.

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В тот день жители слышали, как Александра кричит и стонет в своей квартире и сразу же заподозрили, что у нее начались роды.

Позже, одна из соседок пришла узнать, как там роженица, но та начала отрицать, что вообще была беременна.

Тогда соседка Стелла Кожухарь почти силой ворвалась в помещение, но никаких следов новорожденного так и не нашла.

Внезапно исчезшая беременность все равно не давала местным жителям покоя и они вызвали полицию, когда женщина села в полицейскую машину, то вдруг призналась, что родила ребенка на восьмом месяце.

Ребенка нашли мертвого в ванночке под кучей хлама.

По словам очевидцев, это была полностью сформировавшаяся девочка.

Молодая мать уверяла, что ребенок родился уже мертвым, но судмедэкспертиза показала, что женщина врет.

— Смерть ребенка наступила в результате механической асфиксии, то есть она была задушена. Женщина задержана,, сейчас решается вопрос о сообщении подозрения, — отметил руководитель Николаевского районного отделения полиции Андрей Донец.

Также оказалось, что семья жила с трупом младенца целых три дня, в течение которых дома был муж Александры — Николай.

Он уверяет, что не знал о беременности жены и она просто сказала, что поправилась.

Также Николай утверждает, что в день родов заснул таким крепким сном, что даже не слышал криков жены в ванной.

В этой квартире еще пятеро детей — от двух до шести лет.

Всех детей из семьи изъяли и супругов, скорее всего, лишат родительских прав. К тому же матери и грозит до пяти лет тюрьмы.

Родила и выбросила

В городе Борщев Тернопольской области женщина выбросила на свалку младенца.

Тело ребенка случайно нашли коммунальщики, оно было завернуто в одеяло.