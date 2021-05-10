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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Ножом в сердце: на Киевщине женщина во время застолья смертельно ранила любимого

вбивство у Корніївці

В селе Корнеевка Киевской области женщина смертельно ранила любимого во время алкогольного застолья с друзьями. Между сожителями произошла ссора — 37-летняя жительница населенного пункта нанесла 46-летнему мужчине ножевое ранение в сердце.

После этого жителя Корнеевки забрали в больницу, однако от полученных травм он скончался. Скорую вызвали свидетели происшествия, а врачи сообщили об этом в полицию.

Правоохранители задержали подозреваемого и изъяли ряд доказательств. Женщине грозит от семи до десяти лет лишения свободы по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение).

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  • вбивство у Корніївці (1)
Ножом в сердце: на Киевщине женщина во время застолья смертельно ранила любимого / 2 фотографии

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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