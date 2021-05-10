У селі Корніївка Київської області жінка смертельно поранила коханого під час алкогольного застілля з товаришами. Між співмешканцями сталася сварка – 37-річна жителька населеного пункту нанесла 46-річному чоловіку ножове порання у серце.

Після цього жителя Корніївки забрали до лікарні, однак від отриманих травм він помер. Швидку викликали свідки події, а лікарі повідомили про це у поліцію.

Правоохоронці затримали підозрювану та вилучили низку доказів. Жінці загрожує від семи до десяти років позбавлення волі за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження).







Ножем у серце: на Київщині жінка під час застілля смертельно поранила коханого / 2 фотографии

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У Харкові хлопець зарізав пару

У Харкові 22-річний хлопець зарізав закохану пару. 29-річний Олександр і 24-річна Євгенія були його знайомими.

За попередньою інформацією, причиною агресії стали ревнощі. Адвокат підозрюваного заявляє, що загиблий застукав його зі своєю дівчиною, тому вбивство було наслідком самооборони.