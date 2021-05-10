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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Во Львове из окна многоэтажки выпал двухлетний ребенок

дитина, вікно

10 мая во Львове с восьмого этажа окна многоэтажного дома выпала двухлетняя девочка. В результате полученных травм ребенок погиб.

Инцидент произошел на улице Шевченко около 8.30.

На месте работают правоохранители, они устанавливают все обстоятельства происшествия и вскоре предоставят ему правовую квалификацию.

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В Запорожье мальчик выпал из окна детского сада

В Запорожье 4-летний мальчик выпал из окна второго этажа детского сада. Ребенка без сознания доставили в больницу.

Известно, что в момент падения он находился в комнате один. Как сообщают местные СМИ, воспитатели могли забыть мальчика, когда повели детей на прогулку.

Полиция открыла уголовное производство из-за ненадлежащего выполнения обязанностей сотрудниками сада.

Источник: Нацполиция

Фото: Depositphotos

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