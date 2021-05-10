10 мая во Львове с восьмого этажа окна многоэтажного дома выпала двухлетняя девочка. В результате полученных травм ребенок погиб.
Инцидент произошел на улице Шевченко около 8.30.
На месте работают правоохранители, они устанавливают все обстоятельства происшествия и вскоре предоставят ему правовую квалификацию.
В Запорожье мальчик выпал из окна детского сада
В Запорожье 4-летний мальчик выпал из окна второго этажа детского сада. Ребенка без сознания доставили в больницу.
Известно, что в момент падения он находился в комнате один. Как сообщают местные СМИ, воспитатели могли забыть мальчика, когда повели детей на прогулку.
Полиция открыла уголовное производство из-за ненадлежащего выполнения обязанностей сотрудниками сада.