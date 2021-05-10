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Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

У Львові з вікна багатоповерхівки випала дворічна дитина

дитина, вікно

10 травня у Львові з восьмого поверху вікна багатоповерхового будинку випала дворічна дівчинка. У результаті отриманих травм дитина загинула.

Інцидент трапився на вулиці Шевченка близько 8.30.

На місці працюють правоохоронці, вони встановлюють всі обставини події та незабаром нададуть їй правову кваліфікацію.

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У Запоріжжі хлопчик випав з вікна дитсадка

У Запоріжжі 4-річний хлопчик випав з вікна другого поверху дитячого садка. Дитину без свідомості забрали до лікарні.

Відомо, що на момент падіння він перебував у кімнаті один. Як повідомляють місцеві ЗМІ, вихователі могли забути хлопчика, коли повели дітей на прогулянку.

Поліція відкрила кримінальне провадження через неналежне виконання обов’язків співробітниками садочка.

Джерело: Нацполіція

Фото: Depositphotos

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