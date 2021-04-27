26 апреля в Запорожье воспитанник детского сада выпал из окна второго этажа. У четырехлетнего мальчика диагностировали травмы головы, без сознания его забрали в реанимацию больницы.

К счастью, на утро 27 апреля ребенок пришел в сознание, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщила Злата Некрасова — заместитель председателя Запорожской ОГА.

Инцидент произошел в детском саду Эврика. По предварительной информации, мальчик находился один в помещении. Вероятно, его забыли взять на прогулку. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч 2. ст. 117 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

Под Днепром женщина сбила школьников

В Днепропетровской области женщина сбила двух детей, переходивших дорогу по зебре. 12-летних школьников отбросило на десятки метров, а водительница даже не вышла из салона авто.

Сейчас пострадавшие находятся в реанимации под аппаратами ИВЛ.