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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Забрали в реанимацию: в Запорожье 4-летний мальчик выпал из окна детского сада

дитина, вікно

26 апреля в Запорожье воспитанник детского сада выпал из окна второго этажа. У четырехлетнего мальчика диагностировали травмы головы, без сознания его забрали в реанимацию больницы.

К счастью, на утро 27 апреля ребенок пришел в сознание, его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщила Злата Некрасова — заместитель председателя Запорожской ОГА.

Инцидент произошел в детском саду Эврика. По предварительной информации, мальчик находился один в помещении. Вероятно, его забыли взять на прогулку. Сейчас все обстоятельства происшествия выясняет полиция.

Правоохранители открыли уголовное производство по ч 2. ст. 117 УК Украины (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей).

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Сейчас пострадавшие находятся в реанимации под аппаратами ИВЛ.

Фото: Depositphotos

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