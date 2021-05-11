PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Происшествия
Анастасія Рогожінська |

В Киеве работник СТО угнал Lexus и разбил его

ДТП у Києві за участі Лексуса

В Киеве работник одной из станций техобслуживания похитил автомобиль Lexus, который накануне владелец оставил для ремонта. Однако мужчина, не справившись с управлением, попал в ДТП и разбил машину.

В частности, авария с участием Lexus произошла на улице Харченко. Автомобиль въехал в электроопору.

На место происшествия приехали правоохранители. Они выяснили, что злоумышленником оказался 23-летний сотрудник СТО. На момент похищения автомобиля он был пьян.

По данным полицейских, сотрудник станции угнал автомобиль. Однако он не справился с управлением и, выехав на обочину, врезался в столб.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч.3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК.

Теперь ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте
Трое погибших и пострадавший: на Закарпатье произошло смертельное ДТП

Смертельное ДТП на бульваре Леси Украинки

В начале мая в Киеве произошло жуткое ДТП, в котором погибла 18-летняя девушка.

Пьяного водителя арестовали без права внесения залога минимум на 60 суток.

Теперь ему грозит от 5 до 10 лет заключения по ч. 3 ст. 286-1.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка