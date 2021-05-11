В Киеве работник СТО угнал Lexus и разбил его

В Киеве работник одной из станций техобслуживания похитил автомобиль Lexus, который накануне владелец оставил для ремонта. Однако мужчина, не справившись с управлением, попал в ДТП и разбил машину.

В частности, авария с участием Lexus произошла на улице Харченко. Автомобиль въехал в электроопору.

На место происшествия приехали правоохранители. Они выяснили, что злоумышленником оказался 23-летний сотрудник СТО. На момент похищения автомобиля он был пьян.

По данным полицейских, сотрудник станции угнал автомобиль. Однако он не справился с управлением и, выехав на обочину, врезался в столб.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч.3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УК.

Теперь ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Смертельное ДТП на бульваре Леси Украинки

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Теперь ему грозит от 5 до 10 лет заключения по ч. 3 ст. 286-1.