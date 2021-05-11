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Факти / Надзвичайні події
Анастасія Рогожінська |

У Києві працівник СТО викрав Lexus та розбив його

ДТП у Києві за участі Лексуса

У Києві працівник однієї з станцій техобслуговування викрав автомобіль Lexus, який напередодні власник залишив для ремонту. Однак чоловік, не впоравшись із керуванням, потрапив у ДТП та розбив машину.

Зокрема, аварія за участю Lexus сталася на вулиці Харченка. Автомобіль в’їхав у електроопору.

На місце події приїхали правоохоронці. Вони з’ясували, що зловмисником виявився 23-річний співробітник СТО. На момент викрадення автомобіля він був п’яним.

За даними поліцейських, співробітник станції викрав автомобіль. Однак він не впорався з керуванням і, виїхавши на узбіччя, врізався в стовп.

Чоловіка затримали та повідомили про підозру за ч.3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.

Тепер йому загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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