На Виноградаре в Киеве в недостроенном кинотеатре произошло жестокое убийство. Бездомного сначала избили, а затем облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли.

Он сгорел заживо на глазах у случайных прохожих, которые сбежались на крики. Они увидели мужчину в горящей одежде. От боли тот не мог двигаться — только умолял о помощи. Когда 41-летнего бездомного потушили, он уже не дышал.

В столичной полиции подтвердили, что мужчину сначала избили. Это сделали двое мужчин 19 и 24 лет.

— Потерпевший якобы накануне оскорбил сына одного из них, поэтому они решили отомстить. Двое местных жителей сначала спровоцировали конфликт, избили его, а затем облили легковоспламеняющимся веществом и подожгли, – рассказала пресс-секретарь полиции Киева Юлия Гирдвилис.

Подозреваемым в убийстве грозит пожизненное заключение.

Убийство бездомного в Измаиле

В марте в Измаиле Одесской области двое подростков 12 и 13 лет жестоко убили бездомного, поскольку он отказался выполнять их просьбу.

Подозреваемые в убийстве рассказали, что поссорились с мужчиной из-за булочек, которые тот не захотел для них попросить у людей.

Они заманили его к озеру, где били руками, ногами и палками.