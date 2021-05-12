На Виноградарі у Києві у недобудованому кінотеатрі сталося жорстоке вбивство. Безхатька спочатку побили, а потім облили легкозаймистою речовиною та підпалили.

Він згорів живцем на очах у випадкових перехожих, які збіглися на крики. Вони побачили чоловіка у палаючому одязі. Від болю той не міг рухатися – лише благав про допомогу. Коли 41-річного безхатька загасили, він уже не дихав.

У столичній поліції підтвердили, що чоловіка спочатку побили. Це зробили двоє чоловіків 19 та 24 років.

– Потерпілий ніби то напередодні образив сина одного з них, через що вони вирішили помститися. Двоє місцевих мешканців спочатку вчинили конфлікт, побили його, а потім облили легкозаймистою речовиною та підпалили, – розповіла речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

Підозрюваним у вбивстві загрожує довічне ув’язнення.

Вбивство безхатька в Ізмаїлі

У березні в Ізмаїлі Одеської області двоє підлітків 12 і 13 років жорстоко вбили безхатька, бо той відмовився виконувати їхнє прохання.

Підозрювані у вбивстві розповіли, що посварилися з чоловіком через булочки, які той не захотів для них попросити у людей.

Вони заманили його до озера, де били руками, ногами й палицями.