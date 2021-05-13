МАФы в метро Киева — разоблачили преступную группу

В Киеве разоблачили преступную группировку, которая незаконно сдавала в аренду торговые точки в подземных переходах. В схеме были задействованы чиновники КГГА, бывший народный депутат и экс-депутат Киевсовета.

По данным следствия, группировка из 20 человек ежемесячно получает от 5 до 7 млн гривен от аренды торговых точек в подземных переходах с метро в центральных районах столицы.

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Установлено, что начиная с 2012 года КГГА передала в пользование “инвесторам” 228 подземных пешеходных переходов на условиях, что частные фирмы сами будут ремонтировать, убирать и бороться со стихийной торговлей в этих переходах. В результате ни один из инвесторов не придерживался своих обязательств.

В 2016 году Верховный суд Украины признал почти все эти инвестиционные договора неправомерными.

После этого решения “инвесторы” продолжили брать ежемесячно 10-15 тыс. гривен за аренду торговых точек в переходах. Более того, арендаторам предлагали подключиться к электросетям коммунальных предприятий, но это оплачивалось отдельно.

— 12 мая 2021 года на основании постановлений суда проведено 14 одновременных обысков, в том числе по месту жительства депутата Киевского городского совета, который организовал и контролировал преступную схему; бывшего народного депутата двух созывов, который способствовал незаконной деятельности преступной группы; одного из руководителей Федерации бокса Украины, который является доверенным лицом экс-народного депутата, — сообщили в прокуратуре Киева.

Открыто дело по ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Кроме того, в переходах станций метро Лыбидская и Арсенальная начался массовый демонтаж торговых точек и МАФов.































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