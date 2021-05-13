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Факты / Украина / Общество
Софія Зінов'єва |

В Киеве коммунальщики расчистили переход возле метро Лыбидская от МАФов

В Киеве коммунальщики расчистили переход возле метро Лыбидская от МАФов

В столице подземный переход возле станции метро Лыбидская радикально расчистили от МАФов.

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12 мая в Киеве коммунальные работники благоустройства снесли множество киосков в переходе на Лыбидскую, за что их в интернете уже успели поблагодарить киевляне.

  • В Киеве расчистили переход возле метро Лыбидская от МАФов — ФОТО
  • В Киеве расчистили переход возле метро Лыбидская от МАФов — ФОТО
  • В Киеве расчистили переход возле метро Лыбидская от МАФов — ФОТО
  • В Киеве расчистили переход возле метро Лыбидская от МАФов — ФОТО
  • В Киеве расчистили переход возле метро Лыбидская от МАФов — ФОТО
  • В Киеве расчистили переход возле метро Лыбидская от МАФов — ФОТО
В Киеве коммунальщики расчистили переход возле метро Лыбидская от МАФов / 3 фотографии

Сейчас происходит демонтаж последних частей бывших киосков, работники коммунальных служб также расчищают переход от мусора.

Снос МАФов в Киеве

27 апреля 2021 в Дарницком районе столицы провели очередной демонтаж МАФов, для которого даже пригнали большой подъемный кран.

По свидетельству очевидцев, нескольких владельцев киосков задержали сотрудники полиции и отвезли в участок.

Некоторые граждане организовали целый протест против сноса их МАФов.

По их словам, они так и не увидели всех необходимых документов, которые дают разрешение на снос, поэтому работа коммунальщиков происходила под наблюдением полиции.

Это не первый протест против демонтажа киосков, на Троещине мужчина угрожал, что совершит самоподжог, если коммунальные работники снесут его киоск.

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