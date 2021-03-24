У Києві на Троєщині чоловік заліз на дах власного МАФу, облився бензином і почав погрожувати себе спалити.

Так бізнесмен хотів вчинити через те, що у Деснянському районі вже другий день поспіль комунальники зносять незаконно влаштовані МАФи.

На проспекті Маяковського, 15, залізши на дах, чоловік почав обливати себе бензином, не даючи знести своє майно.

На місце подій прибули правоохоронці та швидка допомога.

Близько 11.00 чоловік все ж таки спустився та перестав погрожувати самоспаленням у разі знесення свого МАФу. Але на місці ще чергує швидка і поліція. Автомобіль для демонтажу кіоску відігнали.

Допомога ФОПам під час карантину

18 березня стало відомо, що уряд може відновити виплату допомоги підприємцям, зокрема виплату фізособам-підприємцям 8 тис. грн. Але це залежатиме від ситуації з карантинними обмеженнями, які діятимуть в Україні.

Наразі загальнонаціонального локдауну немає, а існують лише окремі карантинні зони, за яких підприємцям поки не виплачуватимуть допомогу.