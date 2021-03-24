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Факти / Надзвичайні події
Оксана Доротюк |

Облився бензином і погрожував себе спалити: у Києві чоловік вимагав не зносити його МАФ

У Києві на Троєщині чоловік заліз на дах власного МАФу, облився бензином і почав погрожувати себе спалити.

Облився бензином і погрожував себе спалити: у Києві чоловік вимагав не зносити його МАФ

Так бізнесмен хотів вчинити через те, що у Деснянському районі вже другий день поспіль комунальники зносять незаконно влаштовані МАФи.

На проспекті Маяковського, 15, залізши на дах, чоловік почав обливати себе бензином, не даючи знести своє майно.

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На місце подій прибули правоохоронці та швидка допомога.

Близько 11.00 чоловік все ж таки спустився та перестав погрожувати самоспаленням у разі знесення свого МАФу. Але на місці ще чергує швидка і поліція. Автомобіль для демонтажу кіоску відігнали.

Допомога ФОПам під час карантину

18 березня стало відомо, що уряд може відновити виплату допомоги підприємцям, зокрема виплату фізособам-підприємцям 8 тис. грн. Але це залежатиме від ситуації з карантинними обмеженнями, які діятимуть в Україні.

Наразі загальнонаціонального локдауну немає, а існують лише окремі карантинні зони, за яких підприємцям поки не виплачуватимуть допомогу.

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