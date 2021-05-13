МАФи в метро Києва – викрили злочинну групу

У Києві викрили злочинне угруповання, яке незаконно здавало в оренду торгові точки в підземних переходах. До схеми були залучені чиновники КМДА, колишній народний депутат і екс-депутат Київради.

За даними слідства, угруповання з 20 осіб щомісяця отримує від 5 до 7 млн гривень від оренди торгових точок у підземних переходах з метро в центральних районах столиці.

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Встановлено, що починаючи з 2012 року КМДА передала в користування “інвесторам” 228 підземних пішохідних переходів на умовах, що приватні фірми самі ремонтуватимуть, прибиратимуть та боротимуться зі стихійною торгівлею у цих переходах. У результаті жоден з інвесторів не дотримувався своїх зобов’язань.

У 2016 році Верховний суд України визнав майже всі ці інвестиційні договори неправомірними.

Після цього рішення “інвестори” продовжили брати щомісяця 10-15 тис. гривень за оренду торгових точок в переходах. Крім того, орендарям пропонували приєднатися до електромереж комунальних підприємств, але це оплачувалося окремо.

– 12 травня 2021 року на підставі постанов суду проведено 14 одночасних обшуків, зокрема за місцем проживання депутата Київської міської ради, який організував і контролював злочинну схему; колишнього народного депутата двох скликань, який сприяв незаконній діяльності злочинної групи; одного з керівників Федерації боксу України, який є довіреною особою екс-народного депутата, – повідомили в прокуратурі Києва.

Відкрито справу за ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 КК України. Слідчі дії тривають.

Крім того, в переходах станцій метро Либідська та Арсенальна почався масовий демонтаж торгових точок і МАФів.































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У Києві чоловік вимагав не зносити його МАФ

Раніше на Троєщині чоловік заліз на дах свого МАФу, облився бензином і почав погрожувати спалити себе.

Так бізнесмен хотів вчинити через те, що в Деснянському районі вже другий день поспіль комунальники зносили незаконні МАФи.