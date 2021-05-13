Дым на всю улицу и сирены: на Оболони в Киеве после ДТП загорелось авто

В Киеве возле станции метро Оболонь на улице Малиновского загорелся автомобиль.

На месте происшествия уже работают бойцы ГСЧС.

На видео видно, что автомобиль почти полностью охватило пламя, а возгорание произошло в передней части машины.

По словам очевидцев, автомобиль загорелся после ДТП.

Причина пожара на паркинге в Киеве

Вечером 7 мая в Киеве загорелся паркинг ТЦ Silver Breeze на Березняках.

Всех посетителей торгового центра срочно эвакуировали.

Было установлено, что в подземном паркинге на -1 этаже горит автомобиль Lexus. Таким образом, пожар на Березняках мог быть спланированным.