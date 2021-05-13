Дим на всю вулицю і сирени: на Оболоні у Києві після ДТП загорілося авто

У Києві біля станції метро Оболонь на вулиці Малиновського загорівся автомобіль.

На місці події вже працюють бійці ДСНС.

На відео видно, що автомобіль майже повністю охопило полум’я, а загоряння відбулося у передній частині машини.

За словами очевидців, автомобіль загорівся після ДТП.

Причина пожежі на паркінгу в Києві

Ввечері 7 травня у Києві загорівся паркінг ТЦ Silver Breeze на Березняках.

Всіх відвідувачів торгового центру терміново евакуювали.

Було встановлено, що в підземному паркінгу на -1 поверсі горить автомобіль Lexus. Таким чином, пожежа на Березняках могла бути спланованою.