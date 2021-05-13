Дим на всю вулицю і сирени: на Оболоні у Києві після ДТП загорілося авто

У Києві біля станції метро Оболонь на вулиці Малиновського загорівся автомобіль.
На місці події вже працюють бійці ДСНС.
На відео видно, що автомобіль майже повністю охопило полум’я, а загоряння відбулося у передній частині машини.
За словами очевидців, автомобіль загорівся після ДТП.
Причина пожежі на паркінгу в Києві
Ввечері 7 травня у Києві загорівся паркінг ТЦ Silver Breeze на Березняках.
Всіх відвідувачів торгового центру терміново евакуювали.
Було встановлено, що в підземному паркінгу на -1 поверсі горить автомобіль Lexus. Таким чином, пожежа на Березняках могла бути спланованою.