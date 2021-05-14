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Факты / Происшествия
Максим Зайченко |

Партия на 11,5 млн грн: в Борисполе задержали контрабандиста кокаина

Партия на 11,5 млн грн: в Борисполе задержали контрабандиста кокаина

В аэропорту Борисполя задержали гражданина Турции, который пытался ввезти в Украину партию кокаина на 11,5 млн грн. Наркотик обнаружили в стенках его чемодана.

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Мужчину задержали в общем пассажиропотоке рейса Доха-Киев. Он прибыл из Бразилии транзитом через Доху.

— После прохождения пограничного контроля провели досмотр багажа иностранца, по результатам которого, в стенках чемодана обнаружили наркотическое вещество кокаин общим весом 2,8 кг, — сообщили правоохранители.

Сейчас решается вопрос об открытии дела по ст. 305 УК Украины (Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств). Мужчине может грозить от 3 до 8 лет тюрьмы.

Рекордная партия героина

В январе во Львове изъяли рекордную партию героина весом более 1 тонны. Ее стоимость оценивается в 2,3 млрд грн.

Наркотики контрабандой ввезли в Украину из Пакистана в декабре 2020 года через порт Южный (Одесса), а дальше под видом пищевой продукции собирались переправить в страны Евросоюза как дипломатический груз.

Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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