Во Львове во время спецоперации в рамках дела по факту контрабанды наркотических средств изъята рекордная партия героина весом более 1 тонны. Ее стоимость оценивается в 2,3 млрд грн.

Наркотики контрабандой ввезли в Украину из Пакистана в декабре 2020 года через порт Южный (Одесса), а дальше под видом пищевой продукции должны были транспортировать на Западную Украину, чтобы переправить в страны ЕС как дипломатический груз.

Во время обыска складов во Львове, где хранились наркотики, задержали четырех граждан Турции.

Первоочередные следственные действия для установления других соучастников преступления продолжаются.

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Героина на 2,3 млрд грн: во Львове задержали рекордную партию наркотиков / 3 фотографии

В декабре 2020 года в Одесской области пограничники разоблачили международный канал контрабанды наркотиков.

Кокаин прибыл в Украину в порт Южный из Эквадора в контейнере с грузом фруктов. Конечным пунктом доставки наркотических веществ должна была стать одна из стран Евросоюза.