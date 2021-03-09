Стопки пачек сигарет, золотые украшения, $100 тыс., €60 тыс. и 11 тыс. злотых. Все это изъяли в пункте пропуска Ягодин на украинско-польской границе в ходе спецоперации СБУ. Груз перевозил не кто-нибудь, а люди при высоких должностях.

Все происходило как в шпионском детективе. Микроавтобус с дипломатическими номерами подъезжает к пункту пропуска. Его проверяют пограничники и таможенники. Все проходит без замечаний.

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Но как только заканчивается обзор, появляются спецназовцы. СБУ задерживает водителя и пассажиров. Оказывается, контрабандисты работали под дипломатическим прикрытием.

Для того, чтобы пройти таможенный контроль без просмотра, перевозчики использовали специальные так называемые консульские письма, которые выдают в структурах МИД. Именно благодаря им таможенники груз не осматривали.

Расследование сейчас ведет ГБР. Главный вопрос для следователей — было ли это разовое перемещение контрабанды, или хорошо налаженный канал.

Не исключено, что дипломаты работали не на себя, а на кого-то. Микроавтобус, прежде чем был задержан, пересекал границу более 50 раз.

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин обращает внимание, что ситуация отличается от предыдущих инцидентов на границе. Ранее ловили редких дипломатов, перевозивших сигареты. Нынешняя же история — совсем другой уровень.

Как оказалось, актуально это не только для Украины. Всех далеко позади оставили российские дипломаты. В обычной школе при посольстве России в Аргентине полиция несколько лет назад нашла почти 400 килограммов кокаина.

Задержанные рассказали о схеме наркотрафика. Доставкой кокаина под видом дипломатической почты занимались шесть лет. Выручать российских дипломатов прилетел секретарь Совбеза России Николай Патрушев, человек из ближнего круга Путина.

В Украине же через пограничный пункт пропуска Тиса почетный консул Латвии пытался провезти в Венгрию несколько тысяч пачек сигарет. Чтобы осуществить контроль, пограничникам пришлось применить физическую силу.

Между тем, украинский МИД уже начал служебное расследование нынешнего скандала с перевозкой контрабанды работниками посольства Украины в Польше.

Но уволить дипломатов не так просто. Украина подобные ситуации уже проходила. В 2016 году муж сотрудницы посольства Украины в Словакии пытался вывезти за границу крупную партию сигарет.

Тогдашний глава МИД Климкин также уволил дипломатку Лищишин с МИД, но она потом еще несколько лет судилась за восстановление в должности.

Одних усилий Украины — мало, — говорит экс-министр Климкин. По его мнению, контрабандные каналы будут продолжать работать, пока европейские соседи закрывать на это глаза.

В украинском же МИД для начала решили пересмотреть правила использования дипломатического транспорта. Чтобы другим неповадно было заниматься контрабандой.

Нападение на украинских пограничников

На Закарпатье на сотрудников Мукачевского пограничного отряда напали неизвестные. Они ворвались в помещение двух пограничников Госпогранслужбы и угрожали физической расправой в случае отказа сотрудничества с табачными контрабандистами.

По данным Государственной пограничной службы, 11 февраля в арендованное помещение двух участковых инспекторов ворвались неизвестные и использовали против военнослужащих газовые баллончики.