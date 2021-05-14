В аеропорту Борисполя затримали громадянина Туреччини, який намагався ввезти в Україну партію кокаїну на 11,5 млн грн. Наркотик виявили в стінках його валізи.

Чоловіка затримали в загальному пасажиропотоці рейсу Доха-Київ. Він прибув з Бразилії транзитом через Доху.

– Після проходження прикордонного контролю провели огляд багажу іноземця, за результатами якого, в стінках валізи виявили наркотичну речовину кокаїн загальною вагою 2,8 кг, – повідомили правоохоронці.

Зараз вирішується питання про відкриття справи за ст. 305 КК України (Контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів). Чоловікові може загрожувати від 3 до 8 років в’язниці.

Рекордна партія героїну

У січні у Львові вилучили рекордну партію героїну вагою понад тонну. Її вартість оцінюється у 2,3 млрд грн.

Наркотики контрабандою ввезли в Україну з Пакистану в грудні 2020 року через порт Південний (Одеса), а далі під виглядом харчової продукції збиралися переправити до країн Євросоюзу як дипломатичний вантаж.