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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

На Луганщине пьяный водитель наехал на четырех подростков — один погиб и трое пострадали

ДТП

В Луганской области ночью произошла смертельная ДТП. 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения совершил наезд на четырех местных подростков.

Сообщение в полицию поступило 14 мая в 22.51. ДТП произошло в селе Мостки на улице Покровской неподалеку 58 дома.

По данным полиции, 34-летний местный житель село Круглое, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на автомобиле Renault Megane наехал на подростков.

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14-летний парень погиб на месте трагедии от полученных телесных повреждений. Еще трое подростков, 14-летний парень и две девочки в возрасте 13 и 15 лет, получили многочисленные переломы конечностей. Их госпитализировали в больницу, младшая девочка находится в реанимации в тяжелом состоянии.

В полиции открыли уголовное производство по статье 286-1 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины. Водителя задержали правоохранители, в настоящее время следователи решают вопрос об избрании ему меры пресечения.

  • ДТП
  • ДТП
  • ДТП
  • ДТП
  • ДТП
  • ДТП
  • ДТП
  • ДТП
  • ДТП
  • ДТП
  • ДТП
  • ДТП
На Луганщине пьяный водитель наехал на четырех подростков — один погиб и трое пострадали / 6 фотографий

ДТП под Полтавой

13 мая произошла смертельная ДТП в Полтавской области — столкнулись легковой автомобиль Toyota и грузовик Volvo.

Водитель и пассажир Toyota, которые работали журналистами на одном из украинских телеканалов, погибли в результате ДТП.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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