У Луганській області вночі сталася смертельна ДТП. 34-річний чоловік у стані алкогольного сп’яніння наїхав на чотирьох місцевих підлітків.

Повідомлення до поліції надійшло 14 травня о 22.51. ДТП сталася у селі Містки на вулиці Покровській неподалік 58 будинку.

За даними поліції, 34-річний місцевий мешканець село Кругле, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, на автомобілі Renault Megane наїхав на підлітків.

14-річний хлопець загинув на місці трагедії від отриманих тілесних ушкоджень. Ще троє підлітків, 14-річний хлопець та двоє дівчинок віком 13 та 15 років, отримали чисельні переломи кінцівок. Їх госпіталізували до лікарні, молодша дівчинка перебуває у реанімації в тяжкому стані.

У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею 286-1 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) КК України. Водія затримали правоохоронці, наразі слідчі розв’язують питання щодо обрання йому запобіжного заходу.























На Луганщині п’яний водій наїхав на чотирьох підлітків – один загинув та троє постраждали / 6 фотографий

ДТП під Полтавою

13 травня сталася смертельна ДТП у Полтавській області – зіткнулися легковий автомобіль Toyota та вантажівка Volvo.

Водій та пасажир Toyota, які працювали журналістами на одному з українських телеканалів, загинули внаслідок ДТП.