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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

В ДТП под Полтавой погибли двое журналистов одного из телеканалов

ДТП під Полтавою

На трассе в районе села Гаевого Кобеляцкой территориальной общины Полтавской области 13 мая около 12.00 произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля Toyota и грузовика Volvo.

По данным полиции, произошло столкновение транспортных средств, в результате которого погибли водитель и пассажир Toyota.

Ими оказались двое жителей Полтавы, которые работали журналистами на одном из украинских телеканалов.

На месте аварии патрульная полиция устанавливает причины ДТП.

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Решается вопрос о возбуждении дела по части 3 статьи 286 УКУ — Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель двух и более человек.

ДТП під Полтавою

Фото: Нацполіція

ДТП на на трассе Киев-Чоп

На въезде в Ровно 9 мая произошло смертельное ДТП с участием двух иномарок – на трассе Киев-Чоп Mercedes столкнулись Sprinter и Audi.

В результате аварии погибли водитель Audi и находившийся в авто ребенок.

А водитель и пассажир Mercedes госпитализированы с травмами.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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