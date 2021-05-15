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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Загорелось три авто: в ДТП в Хмельницкой области погибли четыре человека

Загорелось три авто: в ДТП в Хмельницкой области погибли четыре человека

В Хмельницкой области произошло страшное смертельное ДТП — из-за столкновения и возгорания автомобилей погибли по меньшей мере четыре человека.

Жуткое ДТП произошло 15 мая в 07.00 утра на трассе Житомир — Черновцы поблизости села Веселовка Хмельницкого района.

Водитель грузового автомобиля DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовым микроавтобусом Mercedes Sprinter и легковым автомобилем Opel Combo.

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Прицеп грузовика перевернулся, прижав Mercedes Sprinter и Opel Combo — по меньшей мере четыре пассажира и водителя именно этих транспортных средств погибли в ДТП.

В то же время после столкновения все три авто загорелись. Спасатели локализовали огонь, вскоре правоохранители начали осматривать место страшной аварии.

В полиции открыли уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Водителя грузового автомобиля DAF задержали правоохранители. Следствие продолжается.

  • ДТП в Хмельницкой области — подробности ДТП происшествия 15 мая 2021 на трассе Житомир — Черновцы
  • ДТП в Хмельницкой области — подробности ДТП происшествия 15 мая 2021 на трассе Житомир — Черновцы
  • ДТП в Хмельницкой области — подробности ДТП происшествия 15 мая 2021 на трассе Житомир — Черновцы
  • ДТП в Хмельницкой области — подробности ДТП происшествия 15 мая 2021 на трассе Житомир — Черновцы
  • ДТП в Хмельницкой области — подробности ДТП происшествия 15 мая 2021 на трассе Житомир — Черновцы
  • ДТП в Хмельницкой области — подробности ДТП происшествия 15 мая 2021 на трассе Житомир — Черновцы
  • ДТП в Хмельницкой области — подробности ДТП происшествия 15 мая 2021 на трассе Житомир — Черновцы
  • ДТП в Хмельницкой области — подробности ДТП происшествия 15 мая 2021 на трассе Житомир — Черновцы
  • ДТП в Хмельницкой области — подробности ДТП происшествия 15 мая 2021 на трассе Житомир — Черновцы
  • ДТП в Хмельницкой области — подробности ДТП происшествия 15 мая 2021 на трассе Житомир — Черновцы
Загорелось три авто: в ДТП в Хмельницкой области погибли четыре человека / 5 фотографий

Смертельное ДТП на Луганщине

15 мая произошла смертельная ДТП в Луганской области. 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения наехал на четырех местных подростков.

14-летний парень погиб, еще один 14-летний парень и две девочки в возрасте 13 и 15 лет получили многочисленные переломы конечностей.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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