ДТП в Хмельницкой области — подробности ДТП происшествия 15 мая 2021 на трассе Житомир — Черновцы

В Хмельницкой области произошло страшное смертельное ДТП — из-за столкновения и возгорания автомобилей погибли по меньшей мере четыре человека.

Жуткое ДТП произошло 15 мая в 07.00 утра на трассе Житомир — Черновцы поблизости села Веселовка Хмельницкого района.

Водитель грузового автомобиля DAF с прицепом выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовым микроавтобусом Mercedes Sprinter и легковым автомобилем Opel Combo.

Читайте В ДТП под Полтавой погибли двое журналистов одного из телеканалов

Прицеп грузовика перевернулся, прижав Mercedes Sprinter и Opel Combo — по меньшей мере четыре пассажира и водителя именно этих транспортных средств погибли в ДТП.

В то же время после столкновения все три авто загорелись. Спасатели локализовали огонь, вскоре правоохранители начали осматривать место страшной аварии.

В полиции открыли уголовное производство по статье 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины. Водителя грузового автомобиля DAF задержали правоохранители. Следствие продолжается.



















Загорелось три авто: в ДТП в Хмельницкой области погибли четыре человека / 5 фотографий

Смертельное ДТП на Луганщине

15 мая произошла смертельная ДТП в Луганской области. 34-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения наехал на четырех местных подростков.

14-летний парень погиб, еще один 14-летний парень и две девочки в возрасте 13 и 15 лет получили многочисленные переломы конечностей.