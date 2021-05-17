В Одессе 51-летний мужчина убил своего арендодателя, у которого временно арендовал комнату в квартире. Во время алкогольного застолья сожители поссорились из-за общей знакомой.

Квартирант нанес 50-летнему владельцу квартиры более 20 ножевых ударов. Пострадавший скончался от острой потери крови.

После этого злоумышленник еще полтора суток жил с трупом — в течение этого времени он воровал имущество из квартиры.

Инцидент произошел на улице Богдана Хмельницкого, недалеко от места убийства правоохранители задержали подозреваемого.

За содеянное ему грозит до 15 лет заключения.

Подрались на кладбище: убийство на Хмельнитчине

В Хмельницкой области мужчина убил своего знакомого на кладбище. Мужчины вместе отдыхали неподалеку, когда между ними возник конфликт.

После этого жители села переместились на кладбище, где драка, устроенная прямо на могиле, переросла в кровопролитие.