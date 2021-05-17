В Одесі 51-річний чоловік вбив свого орендодавця, в якого тимчасового орендував кімнату у квартирі. Під час алкогольного застілля співмешканці посварилися через спільну знайому.

Квартирант завдав 50-річному власнику помешкання понад 20 ножових ударів. Потерпілий помер від гострої втрати крові.

Після цього зловмисник ще півтори доби жив з трупом – протягом цього часу він крав майно з квартири.

Інцидент трапився на вулиці Богдана Хмельницького, недалеко від місця вбивства правоохоронці затримали підозрюваного.

За скоєне йому може загрожувати до 15 років ув’язнення.

Побилися на кладовищі: вбивство на Хмельниччині

У Хмельницькій області чоловік вбив свого знайомого на кладовищі. Чоловіки разом відпочивали неподалік, коли між ними виник конфлікт.

Після цього жителі села перемістилися на кладовище, де бійка, влаштована прямо на могилі, переросла у кровопролиття.