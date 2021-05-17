PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Надзвичайні події
Людмила Богданова |

Жив з трупом, щоб обікрасти квартиру: в Одесі чоловік вбив орендодавця

Жив з трупом, щоб обікрасти квартиру: в Одесі чоловік вбив орендодавця

В Одесі 51-річний чоловік вбив свого орендодавця, в якого тимчасового орендував кімнату у квартирі. Під час алкогольного застілля співмешканці посварилися через спільну знайому.

Квартирант завдав 50-річному власнику помешкання понад 20 ножових ударів. Потерпілий помер від гострої втрати крові.

Після цього зловмисник ще півтори доби жив з трупом – протягом цього часу він крав майно з квартири.

Читайте
Ножем у серце: на Київщині жінка під час застілля смертельно поранила коханого

Інцидент трапився на вулиці Богдана Хмельницького, недалеко від місця вбивства правоохоронці затримали підозрюваного.

За скоєне йому може загрожувати до 15 років ув’язнення.

Побилися на кладовищі: вбивство на Хмельниччині

У Хмельницькій області чоловік вбив свого знайомого на кладовищі. Чоловіки разом відпочивали неподалік, коли між ними виник конфлікт.

Після цього жителі села перемістилися на кладовище, де бійка, влаштована прямо на могилі, переросла у кровопролиття.

Теги: , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка