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Факты / Происшествия
Людмила Богданова |

Подрались на могиле: на Хмельнитчине мужчина убил знакомого на кладбище

Подрались на могиле: на Хмельнитчине мужчина убил знакомого на кладбище

В селе Олешин Хмельницкой области люди пришли на кладбище навестить на могилы родственников и нашли тело мужчины у входа. Мужчина был прилично одет, а из чрева выпадали внутренности.

— Кишки сверху, можете представить, если кишки сверху, разрезанный живот, но у пупка. Специалист наверняка знал, куда попадать, потому что это не просто так. Я думаю, что его подбросили, потому что мужчина лежал в воротах, — рассказывает Валентина Базелюк, староста Олешинского округа.

Полицейские выяснили, что погибшим оказался 32-летний Андрей Федаш. В тот вечер мужчина отдыхал в лесу неподалеку кладбища. С ним были жена и ее сестра с любимым. Когда водка закончилась, женщины пошли за новой порцией. За это время мужчины успели поссориться.

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Конфликт продолжился на кладбище — 51-летний Николай, оппонент погибшего, решил пойти к могиле своего отца. Там началась драка между мужчинами, в результате которой Андрей получил ножевое ранение в живот.

Подозреваемый свою вину не отрицает, однако подчеркивает — не планировал убивать знакомого, а просто защищался.

— Я не хотел, я извиняюсь, виноват. У меня была просто самозащита и все. Самозащита. Я защищался, потому что просто я за своей инвалидности комара не могу забить.

Ножом в сердце — убийство в Киевской области

В Киевской области женщина во время ссоры убила любимого, вонзив ему нож в сердце. Пара распивала алкоголь вместе знакомыми, когда между ними возник конфликт.

За содеянное женщине грозит до десяти лет лишения свободы.

Источник: Надзвичайні новини

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