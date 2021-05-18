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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Возможно похищение: в Турции две недели ищут украинскую альпинистку

Возможно похищение: в Турции две недели ищут украинскую альпинистку

В Турции более двух недель ищут пропавшую украинскую альпинистку Яну Кривошею. Женщина перестала выходить на связь еще 2 мая.

Брат альпинистки Вячеслав Кривошея на своей странице в Facebook рассказал, что последним сообщениям Яны были слова Я на вершине.

После этого телефон альпинистки два дня подавал слабый сигнал, после чего, вероятно, разрядился.

— Мы обратились к туркам: нас внимательно выслушали и попросили приехать, чтобы написать заявление. Без родственников они людей не ищут, — написал брат пропавшей альпинистки.

Турецкие спасатели и волонтеры вместе с братом Яны Кривошеи нашли ее палатку и личные вещи.

  • В Турции исчезла украинская альпинистка Яна Кривошея
  • В Турции исчезла украинская альпинистка Яна Кривошея
  • В Турции исчезла украинская альпинистка Яна Кривошея
  • В Турции исчезла украинская альпинистка Яна Кривошея
  • В Турции исчезла украинская альпинистка Яна Кривошея
  • В Турции исчезла украинская альпинистка Яна Кривошея
Возможно похищение: в Турции две недели ищут украинскую альпинистку / 3 фотографии

Правоохранители рассматривают три версии исчезновения украинки. Это может быть несчастный случай (падение с горы), тайная поездка в другое место или похищение.

Поиски женщины продолжаются, о ситуации уже сообщили украинскому консулу.

Альпинистка Яна Кривошея проживает в Одессе. Дома ее ждет сын.

Смертельное ДТП в Турции с украинцами

16 мая в результате ДТП в Турции погибли двое украинских студентов. 27-летние парень и девушка были влюбленной парой.

Вместе со студентами на момент аварии в автомобиле находились еще два человека.

Установлено, что водитель потерял управление, после чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

27-летние Александр Попов и Анастасия Пришко учились в Институте бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета.

Источник: Slava Krivosheya

Фото: Slava Krivosheya

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