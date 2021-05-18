В Турции исчезла украинская альпинистка Яна Кривошея

В Турции более двух недель ищут пропавшую украинскую альпинистку Яну Кривошею. Женщина перестала выходить на связь еще 2 мая.
Брат альпинистки Вячеслав Кривошея на своей странице в Facebook рассказал, что последним сообщениям Яны были слова Я на вершине.
После этого телефон альпинистки два дня подавал слабый сигнал, после чего, вероятно, разрядился.
— Мы обратились к туркам: нас внимательно выслушали и попросили приехать, чтобы написать заявление. Без родственников они людей не ищут, — написал брат пропавшей альпинистки.
Турецкие спасатели и волонтеры вместе с братом Яны Кривошеи нашли ее палатку и личные вещи.
Правоохранители рассматривают три версии исчезновения украинки. Это может быть несчастный случай (падение с горы), тайная поездка в другое место или похищение.
Поиски женщины продолжаются, о ситуации уже сообщили украинскому консулу.
Альпинистка Яна Кривошея проживает в Одессе. Дома ее ждет сын.
Смертельное ДТП в Турции с украинцами
16 мая в результате ДТП в Турции погибли двое украинских студентов. 27-летние парень и девушка были влюбленной парой.
Вместе со студентами на момент аварии в автомобиле находились еще два человека.
Установлено, что водитель потерял управление, после чего автомобиль съехал с дороги и перевернулся.
27-летние Александр Попов и Анастасия Пришко учились в Институте бизнеса, экономики и менеджмента Сумского государственного университета.
Источник: Slava Krivosheya
Фото: Slava Krivosheya