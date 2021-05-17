В Турции в результате ДТП, которое произошло 16 мая, погибли украинские студенты Института бизнеса, экономики и менеджмента СумГУ.

Они арендовали там автомобиль. В его салоне в момент аварии находились четыре человека. Водитель автомобиля потерял управление, съехал с дороги и перевернулся. Кто именно находился за рулем — не сообщается.

Само ДТП произошло около 20.30 по местному времени вблизи Кумафшари, что в районе города Денизли.

Из сообщения Институт бизнеса, экономики и менеджмента СумГУ известно, что жертвами аварии стали их студенты: 27-летний Александр Попов и 27-летняя Анастасия Пришко.

Парень погиб на месте, а девушка умерла в больнице города Аджипаям от полученных травм. Еще одна пострадавшая Анастасия Несеренко находится в госпитале при университете Памуккале. О состоянии четвертого украинца Владислава Зикрана — не сообщается.

В учебном заведении также отметили, что Анастасия Пришко и Александр Попов были влюбленной парой.

ДТП с украинцами в Турции

В феврале в Турции пикап с туристами упал в пропасть. В нем находилось пять человек.

В результате инцидента пострадал водитель и четверо пассажиров, среди которых две гражданки Украины Людмила Лавренова и Елена Харченко.

Источник: Институт бизнеса, экономики и менеджмента СумГУ