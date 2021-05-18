У Чернігові викрили зловмисників, які незаконно утримували людей на замовлення. Постраждалих розміщували в так званому реабілітаційному центрі з ідеологічним одужанням.

У цьому центрі незаконно утримували 21 людину. Він діяв близько шести місяців. До нього могли потрапити як алкозалежні та наркозалежні люди, так і ті, хто не догодив своїм рідним.

– Будь-який громадянин міг домовитися з організатором про розміщення людини у цьому будинку. Для цього необхідно було просто вказати пальцем на пацієнта віком від 18 років. За ним в будь-яку точку країни виїжджала група чоловіків і примусово доставляла його до Чернігова, – повідомили в поліції.

Ціна такої послуги становила до 2,5 тис. грн, але родичі також повинні були платити за утримання людини в центрі по 8 тис. грн на місяць.

Щоб помістити людину в такий центр, не потрібно було ніяких довідок, а в самому закладі були відсутні медики.

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Якщо людям у центрі ставало погано або вони починали чинити опір – їм давали легкі наркотики.

Також у людей відбирали мобільні телефони, особисті речі, не давали спілкуватися з людьми поза центром, застосовували психологічне та фізичне насильство за будь-які порушення так званих правил перебування в лікарні. Покинути цей будинок утримувані не могли.

Організував такий бізнес громадянин Росії. У банду також входили уродженці Харківської та Донецької областей віком від 25 до 35 років. Між ними були чітко розподілені ролі. Раніше ці чоловіки були судимі за обіг наркотиків.

Організатора та ще трьох учасників затримали. Їм готуються підозри за ч. 3 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі, вчинене організованою групою осіб). Їм загрожує до 10 років в’язниці.

Сексуальне рабство

Раніше 40-річна одеситка, змовившись з громадянином Туреччини, підшукувала в Києві дівчат, що мали проблеми з фінансами, і переправляла їх до Стамбулу для сексуальної експлуатації.

Вона пропонувала їм привабливий заробіток, яким треба було ділитися з роботодавцем.