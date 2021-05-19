В Кривом Роге Днепропетровской области мусоровоз сбил шестилетнюю девочку, которая ехала на велосипеде. После этого грузовик проволок ребенка еще несколько метров. Водитель остановился, когда очевидцы начали кричать.

Инцидент произошел в спальном районе города, на придомовой территории.

— Я стресс получила большой, представьте, увидеть такое — девочка под колесами на велосипеде сама, а мама, видимо, где-то была. Не знаю, где она была. А вместе с девочкой еще мальчики были, постарше, авто ехало, медленно ехало, эта девочка вылетает перед ним и ее сбивают, — рассказывает свидетель происшествия Людмила.

По словам очевидцев, родители ребенка взяли ее на руки и самостоятельно повезли в больницу. Сейчас девочка в критическом состоянии в реанимации областной больницы Днепра — травмы у нее очень серьезные. Родственники травмированного ребенка даже объявили сбор средств на лечение.

Водитель грузовика, который сбил ребенка, отказался говорить об аварии. Не на камеру он категорически отрицал свою вину. Полицейские уже начали расследование. Шоферу коммунального мусоровоза грозит до трех лет тюрьмы. Если состояние пострадавшего ребенка усложнится, заключение будет еще длиннее.

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