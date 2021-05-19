У Кривому Розі Дніпропетровської області сміттєвоз збив шестирічну дівчинку, яка їхала на велосипеді. Після цього вантажівка проволокла дитину ще кілька метрів. Водій зупинився, коли очевидці почали кричати.

Інцидент трапився у спальному районі міста, на прибудинковій території.

– Я стрес отримала великий, уявіть, побачити таке – дівчинка під колесами на велосипеді сама, а мама, мабуть, десь там була. Не знаю, де вона була. А разом з дівчинкою ще хлопчики були, трохи старші, авто їхало, повільно їхало, ця дівчинка вилітає перед ним і її збивають, – розповідає свідок події Людмила.

За словами очевидців, батьки дитини взяли її на руки та самостійно повезли до лікарні. Наразі дівчинка у критичному стані в реанімації обласної лікарні Дніпра – травми у неї дуже серйозні. Родичі травмованої дитини навіть оголосили збір коштів на лікування.

Водій вантажівки, який збив дитину, відмовився говорити про аварію. Поза камерою він категорично заперечив свою провину. Поліцейські вже розпочали розслідування. Шоферу комунального сміттєвоза загрожує до трьох років тюрми. Якщо стан постраждалої дитини ускладниться, ув’язнення буде ще довшим.

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