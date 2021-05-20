На Закарпатті внаслідок ДТП загинула 19-річна дівчина

На Закарпатті сталася дорожньо-транспортна пригода за участі мопеда. Внаслідок аварії загинула 19-річна дівчина. 25-річного хлопця госпіталізовали до лікарні з травмами.

ДТП сталася у місті Хуст на вулиці Волошина 19 травня о 22.44.

За даними правоохоронців, 25-річний водій мопеда Honda, виїжджаючи із другорядної дороги на головну, врізався в автомобіль Mersedes.

Внаслідок автопригоди 19-річна пасажирка мопеду отримала важкі травми. Вона померла у лікарні.

Натомість водія мопеду госпіталізували до районної лікарні.

Слідчі з’ясували, що обидва водії перебували за кермом тверезі.

За фактом ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої).

ДТП на трасі Київ-Чоп

Нещодавно в Стрийському районі Львівської області на трасі Київ-Чоп сталася ДТП, внаслідок якої загинули 43-річні чоловік і жінка.

Інцидент стався у селі Козьова. Авто Renault Kangoo, за кермом якого перебував чоловік, виїхало на зустрічну смугу.

Саме тоді і відбулося зіткнення з вантажним автомобілем Scania з причепом.