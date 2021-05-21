Во Львовской области мужчина убил собственную жену в общем доме. Между парой возник конфликт во время ужина — 50-летний Игорь ударил ножом в грудь сожительницу. В результате лезвие ножа пронзило женщине легкие.

После этого мужчина испугался и не вызвал скорую, а взамен взялся лечить любимую самостоятельно. Он давал ей успокоительное и обезболивающее, а 50-летняя Лилия никому не сообщила о случае, даже детям.

— Мама жаловалась, что ей в груди болит и у нее температура высокая, лихорадка. Я сразу думала, что это коронавирус. Я говорила, что вызову скорую. И мама приказала — не вызывает скорую, — рассказывает дочь погибшей.

Через несколько дней Игорь ошеломил всех новостью, что жена умерла. Никто не догадывался, что произошло на самом деле. Ужасную правду раскрыли полицейские, когда обнаружили на теле погибшей глубокую рану.

Сейчас мужчина уже признался в преступлении, ему может грозить до 15 лет заключения.

Жил с трупом: в Одессе мужчина убил арендодателя

В Одессе мужчина убил владельца квартиры, где арендовал комнату. Перед трагедией сожители вместе выпивали — между ними произошла ссора.

После совершенного квартирант несколько дней жил с трупом, чтобы похитить имущество из квартиры.