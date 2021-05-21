У Львівській області чоловік вбив власну дружину у спільному будинку. Між парою виник конфлікт під час вечері – 50-річний Ігор вдарив ножем у груди співмешканку. У результаті лезо ножа проштрикнуло жінці легені.

Після цього чоловік злякався і не викликав швидку, а натомість взявся лікувати кохану самостійно. Він давав їй заспокійливе та знеболювальне, а 50-річна Лілія нікому не повідомила про випадок, навіть дітям.

– Мама жалілася, що їй в грудях болить, що має температуру високу, лихоманку. Я одразу думала, що це коронавірус. Я казала, що викличу швидку. Та й мама приказала – не викликай швидку, – розповідає донька загиблої.

Через кілька днів Ігор приголомшив всіх новиною, що дружина померла. Ніхто не здогадувався, що сталося насправді. Жахливу правду розкрили поліцейські, коли виявили на тілі загиблої глибоку рану.

Наразі чоловік уже зізнався у злочині, йому може загрожувати до 15 років ув’язнення.

Жив з трупом: в Одесі чоловік вбив орендодавця

В Одесі чоловік вбив власника квартири, де орендував кімнату. Перед трагедією співмешканці разом випивали – між ними сталася сварка.

Після скоєного квартирант кілька днів жив з трупом, щоб викрасти майно з квартири.