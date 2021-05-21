В Словении во время учений НАТО Адриатический удар-2021 ударный вертолет Eurocopter Tiger столкнулся с линией электропередачи.

Инцидент произошел в районе города Брестаница, говорится в заявлении на сайте Вооруженных сил Словении.

В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Экипажу удалось совершить аварийную посадку.

Однако, по предварительным данным, вертолет повредил линию электропередачи Сеново-Брестаница, для ее восстановления были вызваны аварийные службы.

???????? Eurocopter Tiger crash landed after hitting some power lines during Adriatic strike exercise in ???????? pic.twitter.com/r2qW6jEUwT — Avijacija 1:48 (@vesthepes) May 20, 2021

Учения НАТО

Учения Адриатический удар-2021 проходят в Словении с 17 по 22 мая 2021 года.

В них принимают участие 22 страны-члены НАТО.

Подробнее об учениях НАТО читайте в материалах на сайте Факты ICTV.

Источник: Slovenska vojska

Фото: Avijacija 1:48