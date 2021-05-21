В Словении во время учений НАТО Адриатический удар-2021 ударный вертолет Eurocopter Tiger столкнулся с линией электропередачи.
Инцидент произошел в районе города Брестаница, говорится в заявлении на сайте Вооруженных сил Словении.
В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.
Экипажу удалось совершить аварийную посадку.
Однако, по предварительным данным, вертолет повредил линию электропередачи Сеново-Брестаница, для ее восстановления были вызваны аварийные службы.
???????? Eurocopter Tiger crash landed after hitting some power lines during Adriatic strike exercise in ???????? pic.twitter.com/r2qW6jEUwT
— Avijacija 1:48 (@vesthepes) May 20, 2021
Учения НАТО
Учения Адриатический удар-2021 проходят в Словении с 17 по 22 мая 2021 года.
В них принимают участие 22 страны-члены НАТО.
Подробнее об учениях НАТО читайте в материалах на сайте Факты ICTV.
Источник: Slovenska vojska
Фото: Avijacija 1:48