Взрывы в Киеве: над столицей заметили вражеский БпЛА, работала ПВО

Мощные взрывы в Киеве прогремели в ночь на среду, 16 июля. Над столицей заметили вражеский беспилотник.

Взрывы в Киеве в ночь на 16 июля — какие последствия

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил информацию о взрывах в столице ночью.

По его словам, над Киевом заметили вражеский беспилотный летательный аппарат.

Сейчас смотрят

Вскоре Ткаченко рассказал, что работают силы противовоздушной обороны, поэтому призвал жителей Киева отойти подальше от окон.

Перед взрывами в Киеве Воздушные силы ВСУ предупредили о движении БПЛА в направлении столицы с Востока.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 239-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.