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Юлия Захарченко, редактор ленты
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Взрывы в Киеве: над столицей заметили вражеский БпЛА, работала ПВО

ппо шахед війна
Фото: Генштаб ВСУ

Мощные взрывы в Киеве прогремели в ночь на среду, 16 июля. Над столицей заметили вражеский беспилотник.

Взрывы в Киеве в ночь на 16 июля — какие последствия

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил информацию о взрывах в столице ночью.

По его словам, над Киевом заметили вражеский беспилотный летательный аппарат.

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Вскоре Ткаченко рассказал, что работают силы противовоздушной обороны, поэтому призвал жителей Киева отойти подальше от окон.

Перед взрывами в Киеве Воздушные силы ВСУ предупредили о движении БПЛА в направлении столицы с Востока.

Київ на карті

Киев на карте. Фото: Google MapsКиев на карте. Фото: Google Maps

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 239-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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