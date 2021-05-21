У Словенії під час навчань НАТО Адріатичний удар-2021 ударний вертоліт Eurocopter Tiger зіткнувся з лінією електропередачі.
Інцидент стався у районі міста Брестаниця, йдеться у заяві на сайті Збройних сил Словенії.
Унаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.
Екіпажу вдалося здійснити аварійну посадку.
Однак, за попередніми даними, вертоліт пошкодив лінію електропередачі Сеново-Брестаниця, для її відновлення було викликано аварійні служби.
???????? Eurocopter Tiger crash landed after hitting some power lines during Adriatic strike exercise in ???????? pic.twitter.com/r2qW6jEUwT
— Avijacija 1:48 (@vesthepes) May 20, 2021
Навчання НАТО
Навчання Адріатичний удар-2021 проходять у Словенії з 17 до 22 травня 2021 року.
У них беруть участь 22 країни-члени НАТО.
Детальніше про навчання НАТО читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.
Джерело: Slovenska vojska
Фото: Avijacija 1:48