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Факти / Надзвичайні події
Людмила Грубник |

Під час навчань НАТО у Словенії вертоліт врізався у лінію електропередачі

Вертолет в Словении

У Словенії під час навчань НАТО Адріатичний удар-2021 ударний вертоліт Eurocopter Tiger зіткнувся з лінією електропередачі.

Інцидент стався у районі міста Брестаниця, йдеться у заяві на сайті Збройних сил Словенії.

Унаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.

Екіпажу вдалося здійснити аварійну посадку.

Однак, за попередніми даними, вертоліт пошкодив лінію електропередачі Сеново-Брестаниця, для її відновлення було викликано аварійні служби.

Навчання НАТО

Навчання Адріатичний удар-2021 проходять у Словенії з 17 до 22 травня 2021 року.

У них беруть участь 22 країни-члени НАТО.

Детальніше про навчання НАТО читайте у матеріалах на сайті Факти ICTV.

Джерело: Slovenska vojska

Фото: Avijacija 1:48

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