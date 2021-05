У Словенії під час навчань НАТО Адріатичний удар-2021 ударний вертоліт Eurocopter Tiger зіткнувся з лінією електропередачі.

Інцидент стався у районі міста Брестаниця, йдеться у заяві на сайті Збройних сил Словенії.

Унаслідок надзвичайної події ніхто не постраждав.

Екіпажу вдалося здійснити аварійну посадку.

Однак, за попередніми даними, вертоліт пошкодив лінію електропередачі Сеново-Брестаниця, для її відновлення було викликано аварійні служби.

???????? Eurocopter Tiger crash landed after hitting some power lines during Adriatic strike exercise in ???????? pic.twitter.com/r2qW6jEUwT

— Avijacija 1:48 (@vesthepes) May 20, 2021