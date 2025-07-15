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Взрывы в Кривом Роге: есть пострадавшие, вспыхнул пожар из-за ракетной атаки

Ракетний удар по Кривому Рогу 4 квітня
Фото: ГСЧС

Мощные взрывы в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели во время воздушной тревоги в ночь на среду, 16 июля.

Взрывы в Кривом Роге в ночь на 16 июля — какие последствия

Российские войска нанесли удар по Кривому Рогу, подтвердил начальник Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

По его словам, в результате ракетной атаки по Кривому Рогу вспыхнул пожар.

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По предварительной информации, есть пострадавшие люди.

Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что уже было около 20 “приходов”. Еще 15 Shahed наблюдаются в воздухе на подлете к городу.

— Масштабные отключения света. Система водоснабжения переходит на генераторы. Возможно проседание давления, особенно на верхних этажах, — утверждает Вилкул.

Кроме этого, громко также было в Днепровском и Синельниковском районах, уточнили в Днепропетровской ОВА.

Опасность из-за ударных дронов Shahed до сих пор продолжается для всей Днепропетровской области, подчеркнул Лысак.

Кривий Ріг на карті

Кривой Рог на карте. Фото: Google Maps

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 239-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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