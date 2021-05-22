ДТП в Ровно — подробности ДТП происшествия 22 мая в Ровно

В городе Ровно произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей: две машины Renault и одна машина Volkswagen.

ДТП произошло в Киеве на улице Иванова (Тынное). На момент ДТП во всех машинах находилось восемь человек.

Среди них пятеро получили травмы (четыре женщины и один мужчина). Спасатели совместно с полицейскими и медиками транспортировали пострадавших в кареты скорой помощи.

Их госпитализировали в больницу, состояние пострадавших оценивают врачи. Погибших нет. Также спасатели отключили клеммы аккумуляторных батарей во всех машинах.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции. Все обстоятельства ДТП устанавливаются.



































В Ровно произошло ДТП с участием трех авто — пострадали пять человек / 9 фотографий

ДТП в Ивано-Франковске

Недавно произошло ДТП в селе Шевченково Ивано-Франковской области. В реку упал грузовой автомобиль-лесовоз КамАЗ, в салоне которого находилось три человека.

Погибли два человека — 42-летний водитель и 27-летний пассажир, еще один 30-летний пассажир получил травмы. По предварительной информации, это произошло из-за того, что водитель не справился с управлением.