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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

У Рівному сталася ДТП за участю трьох авто – постраждало п’ятеро людей

У Рівному сталася ДТП за участю трьох авто – постраждало п’ятеро людей

У місті Рівному сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів: дві машини Renault та одна машина Volkswagen.

ДТП сталася в Рівному на вулиці Іванова (Тинне). На момент ДТП у всіх машинах перебувало восьмеро людей.

Серед них п’ятеро отримали травми (чотири жінки та один чоловік). Рятувальники спільно з поліцейськими та медиками транспортували потерпілих до карет швидких.

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Їх госпіталізували до лікарні, стан постраждалих оцінюють лікарі. Загиблих немає. Також рятувальники відключили клеми акумуляторних батарей в усіх машинах.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Усі обставини автопригоди встановлюються.

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  • ДТП у Рівному – подробиці ДТП події 22 травня в Рівному
  • ДТП у Рівному – подробиці ДТП події 22 травня в Рівному
  • ДТП у Рівному – подробиці ДТП події 22 травня в Рівному
  • ДТП у Рівному – подробиці ДТП події 22 травня в Рівному
  • ДТП у Рівному – подробиці ДТП події 22 травня в Рівному
  • ДТП у Рівному – подробиці ДТП події 22 травня в Рівному
  • ДТП у Рівному – подробиці ДТП події 22 травня в Рівному
  • ДТП у Рівному – подробиці ДТП події 22 травня в Рівному
  • ДТП у Рівному – подробиці ДТП події 22 травня в Рівному
  • ДТП у Рівному – подробиці ДТП події 22 травня в Рівному
  • ДТП у Рівному – подробиці ДТП події 22 травня в Рівному
  • ДТП у Рівному – подробиці ДТП події 22 травня в Рівному
  • ДТП у Рівному – подробиці ДТП події 22 травня в Рівному
  • ДТП у Рівному – подробиці ДТП події 22 травня в Рівному
  • ДТП у Рівному – подробиці ДТП події 22 травня в Рівному
  • ДТП у Рівному – подробиці ДТП події 22 травня в Рівному
  • ДТП у Рівному – подробиці ДТП події 22 травня в Рівному
У Рівному сталася ДТП за участю трьох авто – постраждало п’ятеро людей / 9 фотографий

ДТП в Івано-Франківську

Нещодавно сталася ДТП у селі Шевченкове Івано-Франківської області. У річку впав вантажний автомобіль-лісовоз КамАЗ, у салоні якого перебувало троє людей.

Загинуло двоє людей – 42-річний водій та 27-річний пасажир, ще один 30-річний пасажир отримав травми. За попередньою інформацією, це сталося через те, що водій не впорався з керуванням.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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