ДТП у Рівному – подробиці ДТП події 22 травня в Рівному

У місті Рівному сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів: дві машини Renault та одна машина Volkswagen.
ДТП сталася в Рівному на вулиці Іванова (Тинне). На момент ДТП у всіх машинах перебувало восьмеро людей.
Серед них п’ятеро отримали травми (чотири жінки та один чоловік). Рятувальники спільно з поліцейськими та медиками транспортували потерпілих до карет швидких.
Їх госпіталізували до лікарні, стан постраждалих оцінюють лікарі. Загиблих немає. Також рятувальники відключили клеми акумуляторних батарей в усіх машинах.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група поліції. Усі обставини автопригоди встановлюються.
ДТП в Івано-Франківську
Нещодавно сталася ДТП у селі Шевченкове Івано-Франківської області. У річку впав вантажний автомобіль-лісовоз КамАЗ, у салоні якого перебувало троє людей.
Загинуло двоє людей – 42-річний водій та 27-річний пасажир, ще один 30-річний пасажир отримав травми. За попередньою інформацією, це сталося через те, що водій не впорався з керуванням.