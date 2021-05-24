На автодороге Киев — Харьков на въезде в Полтаву произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.

По данным полиции, вблизи микрорайона Левада столкнулись два автомобиля — Volkswagen Golf, которым управлял 37-летний полтавчанин, и ЗАЗ-Daewoo, которым управлял 56-летний водитель.

В результате три пассажира Volkswagen Golf получили травмы. 6-летнюю девочку госпитализировали в больницу для оказания неотложной медицинской помощи.

Также пострадал 4-летний мальчик и 30-летняя женщина, которым врачи оказали медицинскую помощь на месте ДТП.

ДТП в Киеве

Ночью 24 мая произошел ДТП в Киеве в Святошинском районе с участием двух авто. В результате погибли три человека — водитель, пассажир Volkswagen Passat и пешеход.

По данным полиции, водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Его госпитализировали в больницу с травмами и ожогами.