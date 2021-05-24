На автодорозі Київ – Харків на в’їзді у Полтаву сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілей.

За даними поліції, поблизу мікрорайону Левада зіткнулися два автомобілі – Volkswagen Golf, який керував 37-річний полтавець, та ЗАЗ-Daewoo, яким керував 56-річний водій.

Унаслідок цього три пасажири Volkswagen Golf отримали травми. 6-річну дівчинку госпіталізували до лікарні для надання невідкладної медичної допомоги.

Також постраждав 4-річний хлопчик та 30-річна жінка, яким лікарі надали медичну допомогу на місці ДТП.

ДТП у Києві

Вночі 24 травня сталася ДТП у Києві у Святошинському районі за участю двох авто. Унаслідок цього загинуло троє людей – водій, пасажир Volkswagen Passat та пішохід.

За даними поліції, водій виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іномаркою. Його госпіталізували до лікарні з травмами та опіками.