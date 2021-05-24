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Факти / Надзвичайні події
Юлія Захарченко |

Зіткнулися два авто: у ДТП під Полтавою травмувалися двоє дітей та жінка

Зіткнулися два авто: у ДТП під Полтавою травмувалися двоє дітей та жінка

На автодорозі Київ – Харків на в’їзді у Полтаву сталася дорожньо-транспортна пригода за участю двох автомобілей.

За даними поліції, поблизу мікрорайону Левада зіткнулися два автомобілі – Volkswagen Golf, який керував 37-річний полтавець, та ЗАЗ-Daewoo, яким керував 56-річний водій.

Унаслідок цього три пасажири Volkswagen Golf отримали травми. 6-річну дівчинку госпіталізували до лікарні для надання невідкладної медичної допомоги.

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Також постраждав 4-річний хлопчик та 30-річна жінка, яким лікарі надали медичну допомогу на місці ДТП.

ДТП у Києві

Вночі 24 травня сталася ДТП у Києві у Святошинському районі за участю двох авто. Унаслідок цього загинуло троє людей – водій, пасажир Volkswagen Passat та пішохід.

За даними поліції, водій виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з іномаркою. Його госпіталізували до лікарні з травмами та опіками.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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